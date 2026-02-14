 / Ambiente

Svizzera, in cinque mesi abbattuti 89 lupi

La maggior parte nei Grigioni (35), seguito dal Vallese (24) e dal Ticino (6)

Mentre si attendono da tempo le decisioni della Regione Piemonte, dove la discussione è sempre in corso, in Svizzera hanno proceduto, tra settembre 2025 e la fine di gennaio 2026, all’uccisione di 89 lupi. Gli abbattimenti rientrano nei piani previsti della regolazione autorizzata dalle autorità. La maggior parte è stata abbattuta nei Grigioni (35), seguito dal Vallese (24). Sei gli abbattimenti in Ticino.

‘’L’obiettivo dei cantoni è quello di ridurre gli attacchi al bestiame e giungere ad una “coesione tra uomo e lupo” spiegano oltre frontiera.

“La chiave per una coesistenza tra lupo ed essere umano resta l’incremento delle misure di protezione delle greggi”, hanno dichiarato invece le organizzazioni Pro Natura, WWF Svizzera, Gruppo Lupo Svizzera e BirdLife, chiedendo alle autorità di analizzare più attentamente la regolazione e le relative conseguenze degli abbattimenti.

