Il Vallese tra i Cantoni che produrranno più energia grazie al sole

Berna, Grigioni e Vallese. E’ in questi tre Cantoni che si concentrerà la maggior parte dei parchi solari che si stanno realizzando in Svizzera.

‘’ Uno degli aspetti più sorprendenti di Solar Express è la velocità di realizzazione. Tre anni fa, i primi parchi solari alpini esistevano solo sulla carta. Oggi, quattro impianti sono in costruzione e stanno già producendo elettricità nei Cantoni dei Grigioni e Uri, nella Svizzera sudorientale e centrale rispettivamente. Diversi altri sono pianificati o progrediscono in altre regioni alpine’’ scrive Swissinfo. Rimarcando che ‘’il sostegno politico nella regione scelta è cruciale. La popolazione locale ha approvato circa la metà di tutti i progetti pianificati. È evidente che le persone accettano questo tipo di installazioni nelle loro immediate vicinanze’’.

Nel 2024 solo il 7,5 per cento dell’energia prodotta in Svizzera arrivava dal solare mentre l’Italia era già al 13,5 per cento.

Diversi dei parchi solari per i quali è stata chiesta l’autorizzazione è nella parte del Vallese a ridosso dell’Ossola. Il più vicino è quello di Gondo, al confine con Trasquera. Poi ne sono in previsione a Sass Grund, Saas Balen e Visperteminen (Visp), a Zermatt, a Grengiols (Raron Orientale), a Termen e Naters (Briga),