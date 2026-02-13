 / Ambiente

Sulla statale 33 piazzole trasformate in discarica

Rifiuti disseminati sulla superstrada ossolana: l'ultimo caso tra Domodossola e il Laghetto dei Sogni

Rifiuti abbandonati sulla statale 33 tra Domodossola e Villadossola

I cartelli non mancano e segnalano che  chi abbandona rifiuti sarà punito. Ma la superstrada ossolana, la statale 33, è disseminata di rifiuti abbandonati nelle piazzole di sosta. L'ultimo esempio di di queste ore nella piazzaola sulla corsia in direzione sud, all'altezza del curvone che costeggia La Prateria. tra Domodossola e l'uscita del Laghetto dei Sogni, dove sono stati abbandonati sacchi di immondizia. Frutto dell'azione del solito incivile di turno che è carente di educazione e senso civico!!!! 

Ma, come dicevamo, gran parte delle piazzole sono sporche e piene di rifiuti. Che nonostante i cartelli di Anas restano lì abbandonati per mesi, senza che nessuno intervenga. E non c'è notizia poi ,  come si legge sui cartelli, che chi lascia l'immondizia  verrà effettivamente multato. Infatti solo poche piazzole sono dotate di telecamere.

