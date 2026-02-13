Sulla statale 33 piazzole trasformate in discarica

I cartelli non mancano e segnalano che chi abbandona rifiuti sarà punito. Ma la superstrada ossolana, la statale 33, è disseminata di rifiuti abbandonati nelle piazzole di sosta. L'ultimo esempio di di queste ore nella piazzaola sulla corsia in direzione sud, all'altezza del curvone che costeggia La Prateria. tra Domodossola e l'uscita del Laghetto dei Sogni, dove sono stati abbandonati sacchi di immondizia. Frutto dell'azione del solito incivile di turno che è carente di educazione e senso civico!!!!

Ma, come dicevamo, gran parte delle piazzole sono sporche e piene di rifiuti. Che nonostante i cartelli di Anas restano lì abbandonati per mesi, senza che nessuno intervenga. E non c'è notizia poi , come si legge sui cartelli, che chi lascia l'immondizia verrà effettivamente multato. Infatti solo poche piazzole sono dotate di telecamere.