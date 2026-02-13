Neve e vento, rischio valanghe moderato sulle Alpi piemontesi

È di grado 3-Marcato il rischio valanghe sulle Alpi Piemontesi per il fine settimana del 14 e 15 febbraio. È quanto emerge dall’ultimo bollettino pubblicato da Arpa Piemonte, secondo il quale l’ultima settimana è stata caratterizzata da un susseguirsi di impulsi perturbati e da venti caldi con nevicate moderate a ridosso delle creste di confine che hanno portato un aumento generalizzato del pericolo valanghe.

Le nevicate registrate complessivamente nel corso della settimana si attestano sui 30-50 cm, ma i valori sono sottostimati a causa dell'erosione causata dal vento. Gli spessori di neve al suolo sono decisamente importanti, con accumuli di 150-200 cm sui settori nord e ovest. Su gran parte dei settori alpini, da ieri, si registrano valanghe anche di grandi dimensioni a causa della neve fresca rimaneggiata dai forti venti.

Arpa raccomanda agli escursionisti di monitorare costantemente i bollettini ed evitare le zone con maggiore rischio.