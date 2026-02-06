"C'era una volta...in Val Grande!": gli alunni delle primarie alla scoperta di natura e leggende

Proseguono le attività del Parco Nazionale Val Grande dedicate agli alunni delle scuole primarie del territorio, nell’ambito del progetto “C’era una volta…in Val Grande!”, nato con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al nostro patrimonio naturale e culturale.

Il progetto nasce dall’idea di coniugare natura, storia e tradizione attraverso il racconto delle leggende che popolano la Val Grande, tramandate di generazione in generazione. Le attività prevedono dunque momenti di narrazione e ascolto e laboratori creativi che coinvolgono in prima persona gli alunni, per stimolare la fantasia e consolidare il rispetto per l’ambiente e per la memoria culturale. Il progetto è realizzato grazie alla partecipazione dei volontari del servizio civile, impegnati attivamente nello svolgimento degli incontri in classe.

“Il Parco Nazionale della Val Grande non è soltanto un’area naturale da esplorare - spiegano dalla direzione dell’ente - ma un luogo in cui natura e cultura si intrecciano profondamente. Attraverso questo progetto scolastico vogliamo stimolare nei bambini la conoscenza del territorio, la consapevolezza del suo valore e l’amore per l’ambiente che lo circonda”.

Le attività proseguiranno per tutta la stagione didattica. Le classi interessate a partecipare possono contattare l’indirizzo e-mail promozione@parcovalgrande.it.