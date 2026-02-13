 / Ambiente

Da Parigi a Cortina in bicicletta: Silvia Gottardi fa tappa a Crevoladossola

Il 15 febbraio un appuntamento all'Ossola Outdoor Center in occasione di "M'illumino di meno"

In occasione dei 21 anni di “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa a Rai Radio 2, Coop torna a sostenere il progetto della pedalata sostenibile di Silvia Gottardi di “Cicliste per caso”, quest’anno dedicata alle Olimpiadi. Un percorso da Parigi a Cortina, che domenica 15 febbraio farà tappa all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola.

Un tour che usa la bicicletta come strumento per promuovere stili di vita green e sostenere al tempo stesso i temi dell’inclusione, per un totale totale 1.400 chilometri in due settimane. Nel corso del viaggio, Gottardi si ferma dunque a Crevoladossola per una spesa tutta italiana prima di ripartire alla volta di Milano e poi di Cortina. L’appuntamento all’Ossola Outdoor Center è in programma alle 10.00.

