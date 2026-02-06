Pericolo valanghe 2-moderato sulle nostre montagne

Si riduce, rispetto ai giorni scorsi, il pericolo valanghe sull’alto Piemonte. Secondo l’ultimo bollettino emesso da Arpa, infatti, il rischio è di livello 2-moderato per il fine settimana del 7 e 8 febbraio.

Gli esperti raccomandano comunque agli escursionisti di prestare la massima attenzione. Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone ripide alle quote medie e alte. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti rappresentano la principale fonte di pericolo. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste e dei passi, come pure sui pendii ripidi e poco frequentati. Le valanghe sono di dimensioni medie e per lo più solo distaccabili in seguito a un forte sovraccarico.