Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend che inizierà con la pioggia e la neve. "La discesa di una saccatura sul Mediterraneo centrale e la formazione di un minimo di pressione al suolo sull'alto Tirreno determineranno un peggioramento del tempo domani mattina, con precipitazioni deboli diffuse, moderate sul settore pedemontano alpino e localmente forti su Alpi Marittime e zone al confine con la Liguria; la quota neve sarà sui 1000 metri - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -. L'allontanamento del minimo favorirà un graduale esaurimento dei fenomeni dal primo pomeriggio a partire da nord, accompagnato da ampie schiarite, e la rotazione dei flussi da nord, con condizioni di foehn nelle vallate alpine dalla serata. Domenica la discesa di una saccatura a ridosso dell'arco alpino determinerà un aumento della ventilazione e nuove nevicate sulle Alpi, che proseguiranno nella giornata di lunedì"

SABATO 14 FEBBRAIO 2026

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto al mattino; ampie schiarite dalle ore centrali a partire da nord fino a cielo soleggiato in serata. Precipitazioni: al mattino deboli diffuse, moderate sul settore pedemontano alpino e localmente forti su Alpi Marittime e zone al confine con la Liguria; esaurimento dei fenomeni nel primo pomeriggio a partire da nord. Quota neve sui 1000-1100 m, fino a 600-700 m sul Cuneese al primo mattino. Zero termico: in aumento fino a 1700-1800 m, con valori inferiori sui 1400-1500 m sui settori alpini nordoccidentali e settentrionali. Venti: al mattino moderati o localmente forti in montagna, da nord-est sulle Alpi e da est in Appennino, e deboli settentrionali in pianura, con rinforzi moderati sull'Alessandrino. Rotazione da nord della ventilazione in quota nel pomeriggio, con rinforzi nelle vallate alpine per condizioni di foehn in serata.

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026

Nuvolosità: sereno o velato al mattino, con nubi in aumento su zone montane e pedemontane nel pomeriggio. Precipitazioni: deboli o moderate su zone montane e pedemontane alpine, a carattere nevoso oltre i 1000 m a nord e i 1500 m a ovest. Zero termico: in aumento fino a 2000-2200 m a sud-ovest, in calo a nord fino a 900 m e sulle pianure fino ai 1100-1300 m. Venti: moderati da nord, nord-ovest sulle Alpi, in decisa intensificazione in serata, e forti da nord sull'Appennino al primo mattino, in rapida attenuazione e rotazione da sud nel pomeriggio; deboli prevalentemente settentrionali altrove, con rinforzi nelle vallate alpine al mattino per locali condizioni di foehn.