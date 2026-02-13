Il sindaco di Loreglia Paolo Marchesa Grandi nominato vicepresidente nazionale di Uncem

Paolo Marchesa Grandi, sindaco del piccolo comune di Loreglia, è stato designato come vicepresidente nazionale di Uncem, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. Il riconoscimento è arrivato durante il consiglio nazionale tenutosi oggi, 13 febbraio, a Roma.

Un ruolo di grande importanza per il primo cittadino di Loreglia, che avrà dunque la possibilità di portare in sede nazionale la voce del territorio del Vco. La designazione di Marchesa Grandi arriva dopo la nomina di Alessandro Monti e Carlo Quaretta - sindaco di Baveno e assessore di Quarna Sopra - nella giunta regionale di Uncem Piemonte.