Nobili ed Elca i cannonieri di Promozione e Prima

In Promozione è Cristian Nobili, attaccate del Dufour Varallo, il cannoniere. Guarda dall’alto tutti con 18 reti.

Più staccati ci sono Dotelli (Ivrea) e Romano (Cossato) con 13, poi Bonura (Cossato) e De Ponti (Juventus Domo) con 11.

Il duo Romano e Bonura ha segnato la metà dei 48 gol fatti dalla capolista Città di Cossato, altrettanto ha fatto Nobili visto che il Varallo ha realizzato 37 reti ad oggi.

In Prima Categoria non solo il Piedimulera, ma anche Alessandro Elca prende il largo. L’attaccante gialloblu segna col Gravellona la sua 19a rete in campionato e allunga in classifica cannonieri. Dietro, lo insegue a 1uota 15 Salzano (Bagnella), poi a 13 Schirru (Fondotoce). Stazionano a 12 gol Antongioli (Varzese), Delfini (Momo), Apicella (Carpignan) e Medana (Quaronese).