Domodossola sostiene cultura, sport e sociale: aperto il bando per le iniziative

Il comune di Domodossola può aderire a iniziative proposte da soggetti terzi, concedendo il patrocinio o contributi e altre utilità al fine di promuovere iniziative e manifestazioni nei settori culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell’economia locale.

Sono ammissibili al bando le iniziative da realizzarsi nel comune di Domodossola nel secondo semestre del 2026 e organizzate da soggetti pubblici e privati che siano rilevanti nel contesto comunale, perseguano interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute significative, abbiano carattere innovativo e originale e siano realizzate senza fini di lucro.

Le domande devono essere consegnate entro e non oltre il 15 marzo per le iniziative che si svolgono dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. La consegna può essere effettuata a mano all’ufficio protocollo del comune (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00), tramite posta ordinaria all’indirizzo cultura@comune.domodossola.vb.it oppure tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it. il regolamento completo e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito del comune di Domodossola oppure presso gli uffici Urp, area affari generali, servizi al cittadino e servizi socioassistenziali, istruzione (in piazza Repubblica dell’Ossola 1).