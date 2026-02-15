 / Eventi

15 febbraio 2026, 18:05

Grande festa per il Carnevale Domese: il Togn e la Cia di nuovo sposi FOTO

Centro città gremito per la sfilata dei gruppi e dei carri allegorici, che anche quest'anno hanno portato allegria e spensieratezza

Ancora un grande successo per il Carnevale Domese, con la grande sfilata andata in scena nel pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, nelle vie del centro città. Decine di gruppi e carri hanno sfilato da piazza Matteotti a piazza Repubblica dell’Ossola dove, come vuole la tradizione, è stato celebrato il matrimonio tra Il Togn e la Cia, quest’anno impersonati da Alberto Comana e Cecilia Brillante. Numerosissime le persone che si sono radunate per accogliere le due storiche maschere, che hanno aperto la sfilata insieme alla Corte di Mattarella e al Comitato Pulenta e Sciriuii. Con loro, protagonisti della giornata tanti gruppi: il Civico Corpo Musicale di Domodossola, i gruppi folk, il gruppo Avis, il Comitato Carnevale di Villadossola, la Pro Loco di Montale, il gruppo Carnevale di Montecrestese, il Re e la Regina del Carnevale di Cannobio, i carri allegorici dell’oratorio di Domodossola, del Carnevale di Malesco, di Calice, di Fineco, di Druogno, di Villadossola, del Carnevale Vigezzino e gli amici di Simplon Dorf.

Ancora una volta, dunque, il Carnevale si conferma uno degli appuntamenti più amati e sentiti dai domesi, che hanno affollato il centro città per un momento di festa, allegria e spensieratezza.

l.b.

