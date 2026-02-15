“Per un nuovo umanesimo”, a Domodossola arriva il filosofo Paolo De Lucia

Prosegue con un crescente interesse di pubblico il ciclo di conferenze filosofiche Per un nuovo umanesimo. Esperienze dell’umano: dal Medioevo al Post Moderno, promosso dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli e dall’Associazione Culturale Mario Ruminelli.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 20 febbraio alle ore 18 all’ex Cappella Mellerio, in Piazza Rovereto a Domodossola, e vedrà protagonista il professor Paolo De Lucia, docente all’Università di Genova.

L’incontro, dal titolo La caduta dei bastioni. Collasso dei valori, lotta politica, crisi civile, sarà dedicato a una riflessione sulla complessità del presente e sulle fragilità della società contemporanea. A partire dal tragico delitto di Novi Ligure del 2001, in cui persero la vita una donna e il figlio undicenne per mano della figlia adolescente e del fidanzato, De Lucia ripercorrerà le analisi della giornalista e intellettuale Barbara Spinelli, che collegò quell’evento a un cambiamento profondo nelle strutture familiari e nel linguaggio delle società occidentali.

Secondo Spinelli, l’uso sempre più diffuso di termini vezzeggiativi nella comunicazione quotidiana sarebbe il riflesso di una realtà apparentemente rassicurante, ma in realtà attraversata da forme di violenza e disgregazione morale. Un’interpretazione che il professor De Lucia utilizza come punto di partenza per sviluppare una più ampia riflessione sulla crisi dell’uomo contemporaneo.

Al centro della conferenza vi sarà infatti la tesi secondo cui la società attuale tende progressivamente alla dissoluzione dei valori fondanti della tradizione occidentale, nati dall’incontro tra rivelazione ebraico-cristiana, pensiero greco e diritto romano. Un patrimonio culturale e spirituale che, secondo il filosofo, rischia oggi di essere smarrito, con conseguenze profonde sul piano civile, politico e umano.

Paolo De Lucia insegna Storia della Filosofia Contemporanea, Storia della Filosofia Italiana e Storia del Pensiero Tragico all’Università di Genova. Vincitore del Premio “Agostino Gemelli” come miglior laureato in Filosofia nel 1990, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e ha collaborato alle Edizioni Nazionali ed Europee delle opere di Rosmini, Gioberti e Manzoni. È considerato uno dei principali eredi della scuola filosofica genovese ispirata al magistero di Michele Federico Sciacca.

Tra i suoi volumi più recenti figurano La scala per l’assoluto, Attualità dello spiritualismo?, Gli equivoci del bello e Armando Carlini e la fondazione dello spiritualismo trascendentale. Dal 2022 è Accademico Corrispondente dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere.