Al Sacro Monte Calvario si apre la Stagione Concertistica

Si aprirà ufficialmente domenica 15 febbraio alle ore 18 la Stagione Concertistica 2026 della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, in collaborazione con l’Istituto della Carità, nell’ambito della “Festa della Cella 2026”. La ricorrenza ricorda l’arrivo di Antonio Rosmini al Sacro Monte Calvario il 20 febbraio 1828 e la fondazione dell’Istituto della Carità.

Il concerto inaugurale si terrà nel Refettorio Grande della Casa Religiosa dei Padri Rosminiani al Sacro Monte Calvario di Domodossola, all’interno della rassegna “Pomeriggi in concerto 2026”, e vedrà protagonisti la flautista Laura Nudo e il clavicembalista Gian Luca Rovelli.

Il programma sarà dedicato a Johann Sebastian Bach e Carl Philipp Emanuel Bach. Di J. S. Bach saranno eseguiti il Preludio e Fuga BWV 884 in Sol maggiore da Il Clavicembalo ben temperato vol. 2 e la Sonata BWV 1034 in Mi minore per flauto traversiere e basso continuo. Di C. P. E. Bach sono invece in programma la Sonata Wq 63 n. 4 in Si minore e la Sonata Wq 83 in Re maggiore per flauto traversiere e cembalo obbligato.

Laura Nudo, diplomata in flauto traverso e specializzata nello studio del flauto barocco, ha completato la propria formazione presso importanti istituzioni musicali e con maestri di rilievo internazionale. Attualmente è docente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.

Gian Luca Rovelli, pianista e clavicembalista, si è formato presso i Conservatori di Novara e Adria, perfezionandosi nello studio della prassi esecutiva barocca. Vincitore di concorsi nazionali, svolge un’intensa attività concertistica e di ricerca musicologica, affiancata all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.