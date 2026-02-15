 / Eventi

Eventi | 15 febbraio 2026, 12:00

Con l’assaggio del salamino si apre ufficialmente il Carnevale Domese FOTO E VIDEO

La Corte di Mattarella ha raggiunto piazza Mercato, dove ha preso il via la distribuzione di “pulenta e sciriuii”. Nel pomeriggio la sfilata

Si sono ufficialmente aperti i festeggiamenti per la giornata clou del Carnevale Domese 2026. Nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, la Corte di Mattarella ha fatto il suo ingresso in piazza Mercato al termine di una breve sfilata partita da piazza Cavour. Sul palco allestito nel “salotto della città”, la prima delle tante tradizioni che andranno in scena oggi: l’assaggio del salamino da parte della Contessa di Mattarella, che dà il via alla distribuzione di pulenta e sciriuii preparata in piazza.

Ora c’è grande attesa per la sfilata dei carri allegorici in programma per il pomeriggio, a partire dalle 14.30, che attraverserà tutte le vie del centro città per poi arrivare in piazza Repubblica dell’Ossola, di fronte al municipio, per un altro appuntamento immancabile, il matrimonio tra il Togn e la Cia.

l.b.

