La Fabbrica, annullato il Gran Galà del Balletto

È stato annullato il “Gran Galà del Balletto” in programma per il 22 febbraio al teatro La Fabbrica di Villadossola. Lo stop è stato annunciato dal Balletto di Milano protagonista dello spettacolo. Per informazioni su biglietti e rimborsi è possibile contattare il numero 347 8779384 o gli indirizzi e-mail info@ballettodimilano.it oppure biglietteria@ballettodimilano.com.