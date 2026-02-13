Carnevale nel Distretto dei Laghi: tradizione, maschere e piatti tipici tra Domodossola, Verbania e Cannobio

Con le sue radici profonde, il Carnevale continua a essere una festa capace di liberare lo spirito, unendo colori, musica e sapori che raccontano la storia dei territori. Nel Distretto Turistico dei Laghi, borghi e paesi con forte identità locale si preparano a vivere giorni di festa tra tradizione, folklore e eventi unici, dove le maschere si mescolano al gusto dei piatti tipici e alle sfilate che da secoli animano le piazze.

A Domodossola, uno dei Carnevali più antichi d’Italia, le celebrazioni si protrarranno fino al 17 febbraio. Dopo l’anteprima del 6 febbraio, sabato 7 ha aperto ufficialmente le danze con gruppi storici e folkloristici locali e svizzeri, e con la consegna delle chiavi della città al Togn e Cia, la coppia di innamorati protagonista di una leggenda seicentesca. Il momento clou sarà domenica 15 febbraio: in Piazza Mercato verrà distribuito il tradizionale piatto di Pulenta e Sciriuii (polenta e salamini), mentre le vie cittadine si animeranno con bande musicali e gruppi folkloristici, fino al suggestivo matrimonio di Togn e Cia in abiti seicenteschi.

A Verbania, i festeggiamenti proseguiranno fino al 21 febbraio, con l’apertura ufficiale giovedì 12 febbraio affidata al discorso satirico-umoristico del Console Pacian XXXI. Venerdì 13 sarà la volta di “Maschere e Magia”, un appuntamento tra travestimenti e cabaret, mentre domenica 15 febbraio tornerà la grande sfilata accompagnata da bande musicali. Martedì 17 spazio ai giochi per bambini e alle cene conviviali, fino all’evento finale gastronomico a base di merluzzo e cipolle di sabato 21 febbraio.

Spostandosi sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore, Cannobio ospiterà il suo Carnevale dal 19 al 21 febbraio. Storicamente legato al rito ambrosiano e difeso con fierezza fin dall’Ottocento, il paese celebra ogni anno la coppia reale Re Busecon e Regina Marianin, omaggiata dai sovrani dei paesi vicini. Tra sfilate, musica e tradizione, il Carnevale cannobiese continua a trasmettere l’energia e l’identità di un borgo che non rinuncia alle proprie radici.