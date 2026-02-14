Festa e tradizione: tutto pronto per il Carnevale Domese

Dopo tanta attesa, il momento è finalmente arrivato: domani, domenica 15 febbraio, la città di Domodossola si colora di giallo per la giornata clou del Carnevale. Un ricco programma che animerà le vie del centro da mattina a sera, portando allegria, divertimento e spensieratezza.

I festeggiamenti si aprono alle 10.30 con la sfilata della Corte di Mattarella da piazza Cavour fino a piazza Mercato. Qui, come da tradizione, l’assaggio del salamino da parte della Contessa, che dà il via alla distribuzione di “pulenta e sciriuii”.

Il momento più atteso è in programma a partire dalle 14.30, con la grande sfilata per le vie della città: il corteo parte da piazza Matteotti, passando per le vie del centro per poi arrivare in piazza Repubblica dell’Ossola, davanti al municipio, per le esibizioni e al termine il matrimonio del Togn e la Cia.

Sempre più numerosi i gruppi che prenderanno parte alla sfilata: insieme al Comitato Pulenta e Sciriuii e alla Corte di Mattarella, sfileranno i gruppo folk, il Civico Corpo Musicale di Domodossola, il gruppo Avis, il Comitato Carnevale di Villadossola, la Pro Loco di Montale, il gruppo Carnevale di Montecrestese, il Re e la Regina del Carnevale di Cannobio, i carri allegorici dell’oratorio di Domodossola, del Carnevale di Malesco, di Calice, di Fineco, di Druogno, di Villadossola, del Carnevale Vigezzino e gli amici di Simplon Dorf.