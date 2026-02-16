Treno deragliato in Svizzera: interrotta la linea Frutigen-Briga, probabili feriti

Paura in Svizzera lungo la linea ferroviaria Frutigen-Briga, dove un treno è deragliato nel tratto compreso tra Goppenstein e Briga, nel Canton Vallese. A confermare l’accaduto è stata la polizia cantonale, che ha riferito come vi siano con ogni probabilità dei feriti, anche se al momento non è ancora stato fornito un bilancio ufficiale.

Secondo quanto riportato sul sito delle ferrovie svizzere Sbb, il traffico ferroviario risulta completamente interrotto tra Goppenstein e Brig, con conseguenti disagi per pendolari e viaggiatori.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le operazioni di emergenza sono attualmente in corso.

Le prime ipotesi indicano che alla base del deragliamento possa esserci una valanga, come riferito anche dalle Ferrovie federali svizzere (Ffs). La società ha inoltre precisato che l’interruzione della linea Frutigen-Brig potrebbe protrarsi almeno fino a domani.

A rilanciare la notizia è anche l’emittente Rts, che parla di diverse persone rimaste ferite e conferma la chiusura della linea. La causa esatta del deragliamento resta tuttavia ancora in fase di accertamento.

Secondo quanto riportato dal sito di notizie Pomona, l’incidente sarebbe avvenuto nei pressi di Hohtenn e a bordo del convoglio viaggiavano circa 80 persone.

Le autorità svizzere stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni dei passeggeri coinvolti. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti ufficiali sull’entità dei feriti e sulla riapertura della tratta ferroviaria.