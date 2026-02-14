 / Cronaca

Cronaca | 14 febbraio 2026, 14:12

Identificate le due vittime della valanga in Canton Ticino: sono due escursionisti belgi

Il tragico incidente è avvenuto ieri ad Airolo in Valle Levantina: illesa una terza sciatrice. A perdere la vita sul colpo sono stati un 35enne e un 30enne di nazionalità belga

Sono state formalmente identificate dalle autorità elvetiche le due vittime del tragico incidente di montagna avvenuto ieri in Valle Levantina in Canton Ticino. (LEGGI QUI)

Si tratta di un 35enne cittadino belga residente in Belgio, e un 30enne cittadino belga residente in Germania. Stando a una prima ricostruzione tre persone impegnate in un'escursione con gli sci sono state travolte da una valanga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della REGA e il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) che, per i due escursionisti belgi non c'era purtroppo più nulla da fare. La terza persona non ha per contro riportato ferite. 


 

