Lutto a Piedimulera per la scomparsa di Battista Bassi

La comunità di Piedimulera piange la scomparsa di Battista Bassi, che si è spento all’età di 86 anni in seguito ad un malore improvviso. Fondatore dell’azienda edilizia, che da lui prende il nome, è stato uno dei grandi nomi dell’imprenditoria ossolana: partito da nulla, ha saputo trasformare la sua piccola azienda in uno dei punti di riferimento del settore non solo a Piedimulera ma in tutto il territorio.

In paese Bassi era molto conosciuto non soltanto per la sua attività, ma anche grazie al suo profondo legame con la comunità e con le realtà associative, a cui non ha mai fatto mancare il proprio contributo.

L’intera comunità di Piedimulera si stringe intorno alla famiglia Bassi, che nei mesi scorsi era già stata colpita da un’altra tragedia: la scomparsa del giovane Luca, 19 anni, nipote di Battista, in un incidente stradale. Battista Bassi lascia la moglie Lia e i figli Claudia e Remo. I funerali saranno celebrati domani, sabato 14 febbraio, alle 14.30 nella chiesa di Piedimulera. Il rosario sarà invece recitato questa sera alle 20.30.