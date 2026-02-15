Fiamme all’alba in una palazzina di Domodossola VIDEO

Questa notte, intorno alle 3:30, i vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola, con una squadra del distaccamento di Domodossola e una squadra di volontari di Gravellona Toce, sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio in via Sant'Antonio a Domodossola, dove, per cause ancora da chiarire, è divampato un incendio su un balcone al primo piano.

L' intervento dei vigili del fuoco ha contenuto i danni alla sola cucina dell'abitazione del primo piano e all'esterno degli appartamenti adiacenti, limitandone la propagazione. Tuttavia, a causa della presenza di fumo l'intero condominio è stato evacuato fino al completamento delle operazioni. Non si registrano feriti. Sul posto presenti anche una volante dei carabinieri della stazione di Domodossola e un'ambulanza.