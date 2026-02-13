Operazione 'Carnevale Sicuro': sequestrati oltre 13mila prodotti pericolosi

Nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio, potenziata con l’approssimarsi del “Carnevale”, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale del Verbano Cusio Ossola hanno intensificato i controlli a contrasto dei traffici illeciti sulle principali arterie stradali della Provincia. I militari della Compagnia di Domodossola, durante un’attività di pattugliamento del territorio, hanno notato un esercizio commerciale che esponeva in vendita prodotti in plastica e cosmetici privi delle avvertenze e dei requisiti minimi di sicurezza, come disposto dal Codice del Consumo. I finanzieri, una volta entrati nel negozio, hanno accertato la presenza, anche nei magazzini, di circa 100 tra trucchi e cosmetici, da applicare sul volto per fungere da maschere di carnevale, i quali non riportavano le informazioni minime di sicurezza.

Inoltre, sono stati trovati 13 mila prodotti, tra bicchieri e prodotti per l’igiene, non conformi al Decreto Legislativo 196/2021 che regola la vendita di prodotti in plastica monouso non riciclabili ed inorganici. Tutta la merce è stata ritirata dal mercato e posta sotto sequestro amministrativo con la contestuale irrogazione di sanzioni amministrative cumulative da un minimo di 6.032 euro fino ad un massimo di 50.823 euro. Il mercato dei cosmetici è un settore potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori inoltre, l’uso di prodotti monouso in plastica pone in serio pericolo l’ambiente e l’organismo umano a causa della dispersione di microplastiche che, come risaputo, contribuiscono anche all’aumento della produzione di rifiuti non riciclabili e al peggioramento dell’inquinamento ambientale.

Si rappresenta che, per il vigente principio di legge della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sanzionata potrà dirsi accertata definitivamente soltanto quando intervenga ordinanza definitiva della competente Camera di Commercio e dell’Ufficio Ambiente della Provincia. L’azione di servizio illustrata – che è stata volta a contrastare la vendita ai consumatori finali di prodotti insicuri ai fini della tutela della salute dei consumatori e della leale concorrenza tra le imprese - dimostra ancora una volta la concretezza e il dinamismo operativo della Guardia di Finanza a salvaguardia del bene comune.