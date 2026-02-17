Colpo salvezza della Crevolese, Pregliese battuta di misura

La Crevolese espugna il Curotti di Domodossola e si aggiudica il derby contro la Pregliese con il risultato di 1-0, conquistando tre punti pesanti in chiave salvezza nel campionato di Seconda Categoria.

Una partita combattuta ed equilibrata, soprattutto nella prima parte, con i padroni di casa capaci di tenere testa agli avversari e di costruire alcune buone occasioni. Nella ripresa, però, gli ospiti hanno trovato maggiore equilibrio e hanno saputo colpire nel momento decisivo, portando a casa il match.

Al termine della gara, il tecnico della Pregliese Gianni Lipari analizza con lucidità la sconfitta: "È un disco che ripetiamo da tempo: siamo una buona squadra, ma abbiamo dei limiti che alla lunga paghiamo, soprattutto sotto porta. Facciamo fatica a fare gol. Anche contro la Crevolese, sullo 0-0, avevamo avuto due o tre situazioni importanti, ma se non la butti dentro poi succede questo".

Nonostante una classifica sempre più complicata, Lipari non perde la fiducia: "Sappiamo che sarà difficilissimo salvarsi, siamo un po’ distanti, ma continuiamo a onorare la maglia. Si va avanti, si gioca fino alla fine e poi si vedrà".

Soddisfatto, dall’altra parte, il tecnico della Crevolese Maurizio Ratto, che guarda soprattutto al valore concreto della vittoria:

"Per noi contavano i tre punti, non l’aspetto emotivo del derby, e li abbiamo ottenuti. Era questo l’obiettivo".

Ratto analizza così l’andamento del match: "Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ a centrocampo perché non eravamo ben equilibrati. Nel secondo ci siamo sistemati, andando a pressare il loro play e togliendo iniziativa. Non era semplice trovare il gol, ma l’ingresso di un giocatore di esperienza ha fatto la differenza con l’assist decisivo per Ferrari". Nel finale, la gestione è stata attenta: "Dopo il vantaggio la squadra ha controllato bene senza correre rischi".

Nella prossima giornata di campionato la Pregliese sarà ospite della Voluntas Suna mentre la Crevolese giocherà in casa contro la Varalpombiese.