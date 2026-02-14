Scontri diretti tra le prime quattro della classe

Juventus Domo-Quincinetto Tavagnasco e Città di Casale-Dufour Varallo. Sta tutta qui la giornata di Promozione per quanto riguarda l'alta classifica. Le prime quattro della classe si sfidano alla 21a giornata. Un patrimonio di 165 punti per un totale di 146 reti segnate. A questo punto del torneo il Casale pare irraggiungibile e per le altre tre che seguono è lotta al secondo posto.

La Juventus Domo (che gioca oggi al Curotti) ha mollato dopo 5 partite in cui ha colto solo 4 punti. Un calo inatteso, legato agli infortuni.

La 21a propone anche Gravellona San Pietro-Union Novara. Tocensi ultimi della classe e novaresi quintultimi.

Ma la Union ha fatto 9 punti nelle ultime 4 gare, a conferma che la salvezza diretta è a un passo mentre il Gravellona non ha ancora conosciuto la prima vittoria.

Il Piedimulera, risvegliatosi domenica, va ad Arona. Obiettivo non perdere per restare addosso a Virtus Vercelli e Ceversama. Aronesi che però aspirano ad un posto al sole nel quartetto che andrebbe agli spareggi.

Proprio l'Ornavassese va a casa della Virtus Vercelli. Un buon risultato varrebbe doppio: farebbe bene alla classifica dei neri ma aiuterebbe anche quella di Unione Piedimulera,

Si giocano anche Banchette Colleretto-Ivrea ; Gattinara-Orizzonti Canavese; Lupetti Bianchi Trino-Ceversama;