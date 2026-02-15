 / Calcio

Sconfitta per l’Ornavassese, pareggio per Piedimulera e Gravellona

Promozione, Juve Domo battuta nell'anticipo di ieri dal Quincinetto Tavagnasco (1-2)

Nella foto la partita di ieri della Juventus Domo

Turno difficile per le squadre del VCO nel campionato di Promozione girone A. L’Ornavassese esce sconfitta per 4-0 dalla trasferta contro la Virtus Vercelli e rimane a 24 punti, in undicesima posizione.

Finisce invece 0-0 la sfida tra Arona Calcio e Piedimulera: un punto che muove la classifica ma lascia i rossoblù al penultimo posto con 15 punti. Pareggio anche per il Gravellona San Pietro, che impatta contro l’Union Novara e resta fanalino di coda a quota 5.

Da segnalare  infine la sconfitta della Juventus Domo nell’anticipo di ieri, superata 2-1 dal Quincinetto Tavagnasco.

