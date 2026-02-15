Sconfitta per l’Ornavassese, pareggio per Piedimulera e Gravellona

Turno difficile per le squadre del VCO nel campionato di Promozione girone A. L’Ornavassese esce sconfitta per 4-0 dalla trasferta contro la Virtus Vercelli e rimane a 24 punti, in undicesima posizione.
Finisce invece 0-0 la sfida tra Arona Calcio e Piedimulera: un punto che muove la classifica ma lascia i rossoblù al penultimo posto con 15 punti. Pareggio anche per il Gravellona San Pietro, che impatta contro l’Union Novara e resta fanalino di coda a quota 5.
Da segnalare infine la sconfitta della Juventus Domo nell’anticipo di ieri, superata 2-1 dal Quincinetto Tavagnasco.