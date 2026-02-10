Giornata per i cannonieri in Prima: Elca, Apicella e Capacchione festeggiano a suon di gol

Solo Dormelletto e Virtus Villa tengono il passo (si fa per dire…) del Feriolo. Cadono infatti Bagnella e Momo e per la capolista il traguardo è sempre più vicino. Feriolo a 49 punti quando mancano 10 partite. Il Momo segue a 39, Dormelletto 37, Bagnella 35 e Virtus Villa 34.

L’intramontabile Elca fa doppietta che permette alò Feriolo di passare a Cameri. Novaresi che tengono bene ma la capolista chiude la partita già nel primo tempo, controllandola nel secondo.

Il Villa invece, dopo il pari a Dormelletto, conquista tre punti contro il Momo. Vittoria firmata da Hado e dalla doppietta di Bormolini. Anche qui partita che pare archiviata già nel I tempo. Chi invece paga pegno in questa 20a giornata è il Bagnella. L’Omegna, targato Vono, non lascia scampo ai cugini in un incontro d’altri tempi: per punteggio e per numero di spettatori. La cinquina subita fa perdere al Bagnella l’etichetta di miglior difesa del torneo.

Altra vittoria a suon di gol per il Dormelletto. Vincere a Cannobio non era facile, farlo così fa capire come il Dormelletto sia una delle belle sorprese del campionato. Con Capacchione che firma 3 delle 4 reti dei lacuali. Boccata di ossigeno per la Varzese. I granata tornano alla vittoria contro l’Agrano con le reti di Tarovo, Bianchetti e Dotti Sante.

Il Carpignano fa suo lo scontro con il Vogogna. Protagonista pe ri novaresi Apicella, autore della tripletta vincente. Brutto ko per gli ossolani che restano congelati al terz’ultimo posto in classifica.

Impietosa la Quaronese. Il 6 a 0 sull’Esio rimasto in dieci a fine primo tempo. I sesiani si scatenano nella ripresa ed è notte fonda per l’undici verbanese.

Un’altra pericolante che sorride è il Romagnano. La vittoria a Sizzano dà fiato alla squadra di Sacchi ma inguaia quella di Paladin.

Risultati: Villa-Momo 3-0; Cameri-Feriolo 0-2; Varzese-Agrano 3-1; Omegna-Bagnella 5-1; Carpignano-Vogogna 3-0; Quaronese.Esio 6-0; Cannobiese-Dormelletto 1-4;Sizzano-Romagnano 1-2.