Sconfitta casalinga (1-2) per la Juventus Domo FOTO

Successo esterno di peso per il Quincinetto Tavagnasco che, nell’anticipo del campionato di Promozione girone A, supera 2-1 la Juventus Domo.
Gli ospiti sbloccano il match al 17’ con Bonel. La reazione dei padroni di casa porta al pareggio al 36’, quando Orlando ristabilisce l’equilibrio prima dell’intervallo. Nella ripresa è ancora il Quincinetto a trovare lo spunto decisivo, al 13’ Ceresa firma il gol che vale i tre punti e chiude la partita.
Grazie a questo successo il Quincinetto Tavagnasco sale a quota 40 punti, portandosi al secondo posto in classifica. La Juventus Domo è quarta a 38 punti. Negli altri anticipi, sconfitta interna per il Banchette Colleretto battuto dall’Ivrea 5 a 2, mentre il Gattinara impatta in casa contro l’Orizzonti Canavese, 2 a 2 il risultato finale.