Agrano e Vogogna, partite decisive per risalire la china

Partite decisive per Agrano e Vogogna. Le due formazioni della provincia del Vco affrontano le novaresi Cameri e Sizzano, messe meglio in classifica ma non fuori dalla bagarre. Per i cusiani è una delle ultime occasioni per avvicinarsi alla zona play out e per gli ossolani vincere varrebbe avvicinare le due novaresi che la precedono nella zona play out. L'Agrano deve invertire la marcia arrivando da 5 ko di fila, il Vogogna non fa punti dal 21 gennaio quando vinse contro l'Esio.

Sul fondo domenica difficile per l'Esio che riceva un Feriolo che non fa sconti a nessuno e viaggia come un treno. In zona calda pure il Romagnano che ospiterà una Virtus Villa che ha pareggiato a Dormelletto e battuto il Momo. Proprio a Dormelletto scende la Varzese. Partita non facile per i granata perché la squadra del lago sta facendo un bel campionato e si è insediata al terzo posto.

La ritrovata Omegna va in Valsesia, dove affronterà la Quaronese. Rossoneri che hanno ripreso fiato e che sembrano non voler mollare.

Così anche il Bagnella, che si lecca ancora le ferite del derby ma riceva un Carpignano per nulla tranquillo.

In calendario anche Momo-Cannobiese, partita da tripla.