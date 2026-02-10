Piedimulera e Union Novara, due vittorie salutari

Era ora! Il Piedimulera torna a sorridere. Batte il Banchette Colleretto con le reti di Yeboah e Borghi e smuove la classifica ferma da tempo. Una vittoria salutare anche per il morale. I gialloblù non vincevano dal successo interno contro l’Ornavassese, a metà dicembre e dopo aver infilato 4 ko di fila.

Chi fatica a ritrovarsi è invece la Juventus Domo che a Verrone conosce la quarta sconfitta d’annata che la fa scivolare al terzo posto. In vantaggio con Casarotti i granata si fanno rimontare e battere dai biellesi assetati di punti salvezza.

Nessuna speranza per il Gravellona che al Curotti cade sotto i colpi del Casale. Tocensi già sotto di due gol nel primo tempo e Casale che poi nella ripresa chiude il match.

Pochi chilometri a sud l’Ornavassese abbassa la testa con la Dufour Varallo che in avvio di ripresa sblocca una partita equilibrata.

Colpaccio Union Novara visto che il Gattinara è squadra temibile. Ma il risultato non lascia dubbi sulla partita fatta dai novaresi che stanno recuperando punti salvezza.

Scivola l’Arona a Tonengo, battuta dall’Orizzonti Canavese. La sconfitta allontana la formazione di Salvigni dalle prime 5 della classe ed ora la zona play off è a 4 punti.

Ceversama-Juventus Domo 2-1; Orizzonti Canavese-Arona 2-0; Piedimulera-Banchetta Collerettyo 2-1; Union Novara-Gattinara 3-0; Gravellona-Casale 0-3; Ornavassese-Dufour Varallo 0-1; Ivrea-Trino 2-1; Quincitava-Virtus Vercelli 1-0;