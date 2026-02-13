Domenica al Curotti il derby Pregliese–Crevolese

Domenica il derby Pregliese–Crevolese, valido per il campionato di Seconda Categoria, infiammerà la zona bassa della classifica, con entrambe le squadre desiderose di punti importanti per la salvezza.

Per la Pregliese, mister Gianni Lipari è realistico ma fiducioso: “La nostra problematica principale è stata l’uscita di otto giocatori – racconta –. Abbiamo inserito ragazzi giovani, del 2007 e del 2009, con inevitabili limiti, ma oggi la squadra ha un’anima”.

Lipari sottolinea come i segnali delle ultime partite siano incoraggianti: “Con il Fomarco stavamo meritando di vincere, e con la Pro Vigezzo da 2 a 0 siamo arrivati al 3 a 3. L’arrivo di Korelic ci ha dato una mano: è un giocatore di spessore superiore e trasmette esperienza ai più giovani”.

Nonostante la classifica non sorrida, l’allenatore crede nel valore dei suoi ragazzi: “Fino alla fine giocheremo con dignità. L’importante è uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Ogni allenamento dimostra che i ragazzi non si sono lasciati andare: siamo 19, 20 presenti, e questo mi gratifica”.

Sul fronte Crevolese, Maurizio Ratto invita a mantenere concentrazione e lucidità: “Il derby per l’ambiente ha un peso importante, per noi invece deve restare prima di tutto una partita di campionato. In questo momento contano i punti, perché la classifica nasce anche da qualche occasione che non abbiamo sfruttato”.

L’allenatore evidenzia la preparazione della squadra: “Arriviamo da una buona prestazione e dalla voglia di fare una gara concreta. Serviranno attenzione, personalità e lucidità: queste partite si decidono spesso sugli episodi. L’obiettivo è semplice: fare risultato e continuare il nostro percorso verso la salvezza. Poi, come sempre, parlerà il campo”.

L'appuntamento è per domenica 15 febbraio alle 17.30 al Curotti di Domodossola.