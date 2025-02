Ad Anzola un incontro pubblico sulla situazione delle teleferiche non a norma

In seguito all’incontro tenutosi nei giorni scorsi in provincia, in cui gli amministratori – guidati dal presidente della provincia Alessandro Lana e dal comandante dei carabinieri forestali Giuseppe Laghezza – si sono confrontati sulla complicata situazione delle teleferiche di montagna non a norma, il comune di Anzola d’Ossola organizza un incontro pubblico dedicato proprio a questo tema.

La riunione è prevista per mercoledì 19 febbraio alle 20.30 in municipio. L’obiettivo è quello di illustrare le problematiche inerenti alla presenza di impianti a fune su terreni di proprietà comunale. Sono invitati a partecipare, in particolare, i proprietari e gli utilizzatori degli impianti, ma anche tutta la cittadinanza.