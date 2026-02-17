Biella celebra le Ladies Dakar 2026: il deserto arriva in città FOTO

La sabbia dell’Arabia Saudita, il rombo dei motori nel silenzio del deserto, tredici tappe affrontate con determinazione e spirito di squadra. Sabato 21 febbraio, dalle 15 alle 17, l’Auditorium di Città Studi Biella accoglierà le protagoniste di un’impresa che profuma di avventura vera: Rachele Somaschini, Serena Rodella e Monica Buonamano, l’equipaggio femminile che ha portato a termine la Dakar Classic 2026.

Le Ladies Dakar non racconteranno soltanto una gara, ma un viaggio fatto di notti al bivacco, navigazione tra le dune, imprevisti, fatica e passione autentica. A bordo del loro Mercedes-Benz Unimog 435, gestito da Tecnosport, hanno completato tutte le tredici tappe conquistando il 40° posto assoluto e risultati di rilievo nelle classifiche di categoria. Un traguardo che parla di preparazione, determinazione e grande affiatamento.

Il progetto, ideato da Rudy Briani con drivEvent Adventure in collaborazione con Carrozzeria Bonino, rappresenta molto più di una partecipazione sportiva: è il simbolo di una sfida affrontata con coraggio in uno degli scenari più estremi del motorsport mondiale.

All’esterno dell’Auditorium sarà possibile ammirare da vicino il camion protagonista della gara, insieme all’OM di Andrea Cadei, reduce anch’egli dalla Dakar Classic 2026, e ad altri mezzi racing che hanno scritto e stanno scrivendo pagine importanti della disciplina.

Ad arricchire il pomeriggio saranno quattro grandi protagonisti italiani della Parigi-Dakar degli anni Ottanta: Giovanni Bonino, Corrado Pattono, Marino Mutti e Francesco Perlini, il pilota italiano più vincente al mondo nella categoria camion. I loro racconti riporteranno il pubblico agli anni pionieristici del rally africano, quando l’avventura era ancora esplorazione pura e ogni arrivo aveva il sapore dell’impresa.

A rendere ancora più suggestivo l’incontro contribuiranno fotografie storiche e molto esplicative, con didascalie dedicate: tra queste, immagini inedite del passaggio in Piazza del Sociale nel 1990 di Giovanni Bonino, testimonianza di un legame profondo tra Biella e la grande avventura della Dakar.

Per un pomeriggio, Biella tornerà così a respirare il fascino del deserto, intrecciando storie di ieri e di oggi, di passione, motori e sogni.

