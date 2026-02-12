Cazzanelli e Giovando trionfano al Tour del Monscera: ritorno in grande stile per la storica gara di sci alpinismo FOTO

Dopo cinque anni di attesa, il Tour del Monscera è tornato a vivere sabato scorso con la sua 43ª edizione. Una gara bella, tecnica e appassionante, in cui gli atleti si sono divertiti, emozionati e, naturalmente, hanno faticato.

Quaranta gli atleti al via, impegnati su un tracciato di circa 6,5 chilometri con 750 metri di dislivello positivo, sviluppato nella conca del Monscera fino al traguardo posto al Rifugio Gattascosa. Un percorso volutamente tecnico e vario, fedele alla tradizione dello sci alpinismo: inversioni, cambi di pelli, tratti a piedi con gli sci in spalla e discese nella neve farinosa hanno reso la gara una prova completa, capace di esaltare le qualità degli atleti e di offrire uno spettacolo autentico.

Sul gradino più alto del podio maschile è salito l’aostano Francois Cazzanelli, che ha tagliato il traguardo in 49 minuti e 7 secondi, conquistando anche il premio “Walter Zani” per il miglior tempo assoluto. Alle sue spalle si sono classificati l’ossolano Andrea Ricchi, secondo in 52 minuti e 50 secondi, e Davide Stefanetti, terzo con il tempo di 52 minuti e 52 secondi. Nella gara femminile, successo netto per Chiara Giovando, prima in 1 ora e 2 minuti, seguita da Lara Torgano (1 ora 9 minuti e 30 secondi) e da Beatrice Colombo (1 ora e 50 minuti).

Durante le premiazioni, con un filo di emozione, Cazzanelli ha definito la competizione “sci alpinismo come non si vedeva da anni”, sottolineando il valore di una gara che sceglie di non uniformarsi alla tendenza crescente delle competizioni su pista battuta. Una scelta che lo Sci Club Bognanco continua a difendere, puntando su tracciati naturali e impegnativi, dove il sacrificio si trasforma in adrenalina.

La riuscita dell’evento è stata resa possibile anche grazie al lavoro dei volontari, alla presenza della Croce Rossa e del soccorso alpino, e alla collaborazione dei rifugi Il Dosso e Gattascosa. Grande partecipazione di pubblico lungo il percorso e al centro Guido Prada di San Lorenzo, dove si sono svolte le premiazioni e la festa conclusiva, in un clima di entusiasmo e condivisione.

Archiviata con successo l’edizione invernale, il Gruppo Sportivo Bognanco guarda già al prossimo appuntamento: il Summer Tour del Monscera, in programma sabato 4 luglio, che porterà la sfida dai pendii innevati ai sentieri più suggestivi della Valle Bognanco.