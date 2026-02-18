Iscrizioni scolastiche, c’è la proroga: nuova scadenza il 21 febbraio

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto un rinvio dei termini per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2026-2027. La nuova scadenza è fissata alle ore 20 del 21 febbraio 2026 e riguarda tutte le scuole del territorio nazionale.

La decisione richiama la precedente comunicazione del 17 dicembre 2025, con cui erano state avviate le procedure per le iscrizioni. Il differimento è stato introdotto per concedere più tempo alle famiglie nella scelta del percorso formativo e per agevolare il lavoro delle segreterie, impegnate nella gestione delle pratiche amministrative.

Tra le motivazioni indicate figurano anche le recenti criticità legate al maltempo e agli eventi di natura idrogeologica che hanno interessato diverse aree del Paese. In alcuni territori, la sospensione delle attività didattiche e degli uffici ha infatti rallentato le operazioni collegate alle iscrizioni.

Non cambiano invece le modalità: resta confermato il sistema digitale per le iscrizioni al primo e al secondo ciclo di istruzione. Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma ministeriale Unica, ormai punto di riferimento per le procedure online.

Il Ministero ha inoltre ribadito che le istituzioni scolastiche e gli Uffici di ambito territoriale garantiranno assistenza durante tutto il periodo utile. Le scuole metteranno a disposizione anche postazioni informatiche per le famiglie che non dispongono di strumenti adeguati, così da assicurare a tutti la possibilità di completare la procedura nei tempi stabiliti.