Gulino: "Positivo il via libera al sostegno psicologico per gli studenti"

È positivo il giudizio del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi sul via libera al servizio di sostegno psicologico nelle scuole. A esprimere apprezzamento è Maria Antonietta Gulino, presidente del Cnop, che definisce l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni "un segnale concreto e atteso di attenzione al benessere psicologico delle ragazze e dei ragazzi e al ruolo della scuola come luogo di crescita e di prevenzione del disagio".

Il progetto operativo sarà realizzato attraverso la piattaforma digitale “Unica” del Ministero dell’Istruzione e del Merito e consentirà agli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado di richiedere ascolto e consulenza da parte di professionisti qualificati.

Gli studenti potranno usufruire, una sola volta nel corso dell’anno scolastico, di un voucher da 250 euro, valido per cinque incontri individuali della durata di 60 minuti ciascuno. "Il servizio – sottolinea Gulino – riconosce il valore dell’ascolto professionale per intercettare precocemente i bisogni e le fragilità dell’età evolutiva e accompagnare i percorsi di sviluppo".

La presidente del Cnop apprezza inoltre «l’impianto della misura e la scelta di valorizzare le competenze degli psicologi in raccordo con la rete dei servizi territoriali», ritenuti fondamentali per garantire qualità e continuità agli interventi, soprattutto in una fase segnata da diffuse criticità adolescenziali.

Gulino ringrazia anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, «per la collaborazione avviata e per l’attenzione dimostrata verso un tema così delicato e strategico come quello della salute psicologica a scuola».

Ci auguriamo – conclude – che questa iniziativa rappresenti l’inizio di un percorso strutturale e duraturo, capace di rafforzare stabilmente la presenza della psicologia nei contesti educativi. Il benessere psicologico degli studenti è una condizione essenziale per una scuola davvero centrata sulla persona e sul pieno sviluppo dei suoi talenti!.