Le scuole di montagna non vogliono morire: a Borgomezzavalle trasporto gratuito anche per i bambini di Villadossola

Le scuole di montagna non vogliono morire: il messaggio che l'amministrazione comunale di Borgomezzavalle e la scuola dell'infanzia di Seppiana lanciano è molto chiaro e insieme mettono in campo un progetto educativo per combattere lo spopolamento e il rischio chiusura della struttura.

"Mantenere aperto un plesso scolastico nelle aree montane marginali è ogni giorno una sfida sempre più complessa – spiega il sindaco di Borgomezzavalle, Stefano Bellotti – ma come amministrazione non abbiamo alcuna intenzione di smettere di lottare per la scuola dell’infanzia di Seppiana. Questa scuola non è solo un servizio: è un presidio e una prospettiva per il futuro. È una scuola piccola, con un futuro grande, dove si cresce serenamente, nella tranquillità della natura". Il primo cittadino rivolge inoltre un invito alle famiglie dei comuni limitrofi a conoscere da vicino questa realtà educativa: "Difendere la scuola di valle significa difendere la vita e il futuro della nostra montagna".

Nella frazione di Seppiana, a pochi minuti da Villadossola, la scuola dell’infanzia di Borgomezzavalle rappresenta una realtà educativa che unisce qualità didattica, attenzione ai bambini e servizi concreti per le famiglie. Il progetto per il 2026/2027 punta su un approccio educativo centrato sulla persona, con attività all’aperto, laboratori creativi di lettura, musica ed espressione, e una mensa interna che garantisce pasti freschi e controllati. Un modello che valorizza il contatto con l’ambiente naturale e favorisce un apprendimento sereno, lontano dalla frenesia urbana.

Accanto alla proposta educativa, l'amministrazione comunale offre servizi pensati per rendere la scelta più accessibile: un servizio di trasporto gratuito con pulmino da Villadossola e un contributo economico per le famiglie non residenti in Valle Antrona. Un investimento che guarda oltre i confini della valle, aprendo l’asilo anche alle famiglie della città e proponendo un’alternativa educativa fondata su tempi più umani e su un rapporto diretto con il territorio.

La possibilità di visitare la struttura e incontrare il personale docente è aperta su appuntamento. Le informazioni sono disponibili ai numeri 342 3212163 (telefono/WhatsApp) e 0324 51414. In un momento in cui le iscrizioni scolastiche stanno per chiudersi (il termine è fissato per il 14 febbraio), la scuola dell’infanzia di Borgomezzavalle rilancia la propria sfida: continuare a educare, crescere e resistere, perché senza scuole la montagna rischia di perdere il suo domani.