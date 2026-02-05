Rettificate le graduatorie dei docenti di religione: accolte le segnalazioni di Cisl Piemonte

“Grazie all’impegno proficuo di Cisl Scuola Piemonte, sono state rettificate le graduatorie del concorso ordinario per i docenti di religione cattolica”. Lo annuncia in una nota il segretario generale Claudia Zanella, che sottolinea: “La nostra organizzazione sindacale ha formalmente richiesto l’intervento correttivo all’Usr Piemonte a causa dei refusi e degli errori materiali rilevati nella graduatoria precedentemente pubblicata, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza del procedimento. Le nuove graduatorie rispettano integralmente la ripartizione per diocesi così come previsto dal bando di concorso, tutelando così i diritti delle candidate e dei candidati e assicurando equità nel processo di immissioni in ruolo. Cisl Scuola Piemonte conferma il proprio ruolo attivo nella difesa dei lavoratori della scuola, pronta a vigilare sulle ulteriori fasi del procedimento”.
In Breve
giovedì 05 febbraio
mercoledì 04 febbraio
martedì 03 febbraio
domenica 01 febbraio
venerdì 30 gennaio
lunedì 26 gennaio
sabato 24 gennaio
venerdì 23 gennaio
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?