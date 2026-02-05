Rettificate le graduatorie dei docenti di religione: accolte le segnalazioni di Cisl Piemonte

“Grazie all’impegno proficuo di Cisl Scuola Piemonte, sono state rettificate le graduatorie del concorso ordinario per i docenti di religione cattolica”. Lo annuncia in una nota il segretario generale Claudia Zanella, che sottolinea: “La nostra organizzazione sindacale ha formalmente richiesto l’intervento correttivo all’Usr Piemonte a causa dei refusi e degli errori materiali rilevati nella graduatoria precedentemente pubblicata, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza del procedimento. Le nuove graduatorie rispettano integralmente la ripartizione per diocesi così come previsto dal bando di concorso, tutelando così i diritti delle candidate e dei candidati e assicurando equità nel processo di immissioni in ruolo. Cisl Scuola Piemonte conferma il proprio ruolo attivo nella difesa dei lavoratori della scuola, pronta a vigilare sulle ulteriori fasi del procedimento”.