La Regione Piemonte garantisce le borse di studio a tutti gli studenti idonei

La Regione Piemonte mantiene l’impegno assunto con studenti e famiglie: ieri la Giunta ha approvato l’integrazione di ulteriori 11.593.260,69 euro di risorse regionali a favore di Edisu Piemonte. Con l’aggiunta dell’ultimo riparto Pnrr di fine 2025, lo stanziamento complessivo permette di garantire la copertura totale di tutte le borse di studio per l’anno accademico 2025/2026, compresi gli studenti idonei ma non vincitori nelle graduatorie definitive.

Si tratta di una scelta concreta che trasforma un diritto costituzionalmente riconosciuto in un diritto pienamente esigibile. Grazie a queste risorse, EDISU potrà procedere rapidamente all’erogazione dei contributi, rafforzando in modo strutturale il diritto allo studio universitario in Piemonte.

"Avevamo preso un impegno chiaro e lo abbiamo mantenuto – sottolinea Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte –. Con questa delibera confermiamo che la Regione investe sui giovani e sul merito. Garantire la borsa a tutti gli idonei significa dare un segnale forte alle famiglie e rafforzare la fiducia nelle istituzioni: chi ha talento e volontà deve poter essere libero di studiare, senza ostacoli economici. È così che costruiamo il futuro del Piemonte e della nostra Nazione".