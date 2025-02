Vco e novarese in lutto per la scomparsa di Francesco Buschini

Ha suscitato profondo cordoglio soprattutto nel mondo sportivo nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola la morte improvvisa di Francesco Buschini, 42 anni di Mezzomerico. L'uomo si è spento ieri dopo un malore improvviso. Lascia la moglie Marta e una figlia piccola.

Buschini, era molto conosciuto nelle due province per la sua grande passione per il basket: aveva giocato a Oleggio, a Novara e anche in Lombardia, oltre che a Domodossola e in Valsesia. Nella zona dove viveva lo conoscevano In molti anche per la sua passione e il suo legame con la Pro Loco, per la quale si rendeva disponibile al ruolo di cuoco nelle feste e nelle manifestazioni.

La stessa Pro Loco ha ricordato Buschini con un post sul proprio profilo Facebook: “Ovunque tu sia - hanno scritto - lascerai un vuoto enorme. Tutta Mezzomerico si ricorderà di te e ti porterà per sempre nel cuore. Ci mancheranno i tuoi piatti i tuoi consigli e la tua abilità ai fornelli. Ci mancherai infinitamente”.