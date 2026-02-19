Libri e intelligenza artificiale, incontro a Domodossola

Un pomeriggio di riflessione sul futuro della scrittura, dell’editoria e della lettura nell’era dell’intelligenza artificiale. Sabato 21 febbraio, alle ore 17.00, allo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso Domodossola in via Teatro 1, a Domodossola, si terrà la conferenza-dibattito dal titolo “I libri e l’intelligenza artificiale – come cambiano scrittura, editoria e lettura”.

L’incontro si aprirà con l’introduzione del professor Roberto Cicala, autore del volume I meccanismi dell’editoria. Il mondo dei libri dalla carta all’IA (Il Mulino), e proseguirà con una tavola rotonda che coinvolgerà operatori del settore: autori, editori, librai, bibliotecari e professionisti della cultura attivi sul territorio.

Editore di Interlinea e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Cicala è considerato uno dei maggiori esperti del panorama editoriale italiano. Nel corso dell’incontro illustrerà come l’intelligenza artificiale stia innovando le fasi di progettazione, produzione e promozione del libro, sia cartaceo sia digitale.