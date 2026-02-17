Castiglione celebra il beato don Giuseppe Rossi

La parrocchia di Castiglione Ossola (frazione di Calasca Castiglione) celebra la festa del beato don Giuseppe Rossi, in programma giovedì 26 febbraio, giorno del martirio. Per l’occasione, sono in programma celebrazioni, eventi e incontri dal 17 febbraio al 1° marzo.

Si inizia con la novena, da martedì 17 a venerdì 20 febbraio, lunedì 23 e martedì 24 febbraio: alle 20.30 la messa all’altare del beato. Mercoledì 18 febbraio, invece, l’imposizione delle ceneri. Sabato 21 e domenica 22 febbraio alle 15.30 la messa festiva.

La festa liturgica del beato Giuseppe Rossi, in occasione dell’81° anniversario del martirio, è in programma da mercoledì 25 febbraio con i vespri solenni celebrati alle 20.30. Giovedì 26 febbraio alle 8.00 ufficio e lodi solenni, alle 10.00 la messa solenne. Alle 16.00 una preghiera sul luogo del martirio, alle 16.00 i secondi vespri solenni e alle 20.30 la messa solenne. Durante tutta la giornata, sarà possibile visitare il museo dedicato al beato.

Domenica 1° marzo, infine, alle 15.00 la presentazione della nuova statua del beato e alle 16.00 la messa solenne presieduta dal vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla con benedizione della statua. Per il pomeriggio, possibilità di visita al museo.