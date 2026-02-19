 / Eventi

But Formazza 2026, aprono oggi le iscrizioni

Trail in alta valle: partenze e arrivi saranno come sempre a Valdo, a circa 1.200 metri, nell’area feste del Comune

But Formazza 2026, aprono oggi le iscrizioni

Aprono oggi, giovedì 19 febbraio, le iscrizioni per l’edizione 2026 di But Formazza, il trail alpino che torna l’11 luglio tra i paesaggi mozzafiato dell’Alta Val Formazza, nel nord del Piemonte, tra le maestose Alpi Lepontine.

L’evento, organizzato da Formazza Event, conferma i percorsi che hanno riscosso successo lo scorso anno, ma introduce alcune novità pensate per valorizzare ancora di più il territorio. In particolare, tutte le gare porteranno il nome “Walser”, a ricordare il legame storico e culturale con la comunità che ha segnato profondamente lo sviluppo delle Alpi Centrali. Anche il logo dell’evento è stato aggiornato per sottolineare questo richiamo alle radici locali.

Le partenze e gli arrivi saranno come sempre a Valdo – Formazza, a circa 1.200 metri, nell’area feste del Comune. Gli atleti potranno scegliere tra diverse distanze, tutte caratterizzate da scenari spettacolari: dall’ultramaratona di 57 km che raggiunge il Rifugio 3A e i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel, alla maratona di 44 km che segue la prima parte del percorso lungo, fino alla gara di 24 km con passaggio al Passo Nefelgiù e alla Cascata del Toce. Per i più giovani o chi cerca un’esperienza più leggera, la Mini di 6 km offre comunque la possibilità di vivere l’emozione delle montagne.

Fino al 28 febbraio sarà possibile iscriversi online a tariffe scontate, un’occasione da non perdere per assicurarsi un posto a uno degli eventi più suggestivi dell’estate piemontese. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.butformazza.it e sui canali social dell’evento.

a.f.

