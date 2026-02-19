But Formazza 2026, aprono oggi le iscrizioni

Aprono oggi, giovedì 19 febbraio, le iscrizioni per l’edizione 2026 di But Formazza, il trail alpino che torna l’11 luglio tra i paesaggi mozzafiato dell’Alta Val Formazza, nel nord del Piemonte, tra le maestose Alpi Lepontine.

L’evento, organizzato da Formazza Event, conferma i percorsi che hanno riscosso successo lo scorso anno, ma introduce alcune novità pensate per valorizzare ancora di più il territorio. In particolare, tutte le gare porteranno il nome “Walser”, a ricordare il legame storico e culturale con la comunità che ha segnato profondamente lo sviluppo delle Alpi Centrali. Anche il logo dell’evento è stato aggiornato per sottolineare questo richiamo alle radici locali.

Le partenze e gli arrivi saranno come sempre a Valdo – Formazza, a circa 1.200 metri, nell’area feste del Comune. Gli atleti potranno scegliere tra diverse distanze, tutte caratterizzate da scenari spettacolari: dall’ultramaratona di 57 km che raggiunge il Rifugio 3A e i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel, alla maratona di 44 km che segue la prima parte del percorso lungo, fino alla gara di 24 km con passaggio al Passo Nefelgiù e alla Cascata del Toce. Per i più giovani o chi cerca un’esperienza più leggera, la Mini di 6 km offre comunque la possibilità di vivere l’emozione delle montagne.

Fino al 28 febbraio sarà possibile iscriversi online a tariffe scontate, un’occasione da non perdere per assicurarsi un posto a uno degli eventi più suggestivi dell’estate piemontese. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.butformazza.it e sui canali social dell’evento.