 / Anzasca

Anzasca | 20 febbraio 2026, 16:40

Addio a Lucio Pirozzini, uno sportivo vero

Si è spento a 73 anni. Grande appassionato di bici ha vinto titoli italiani, europei e mondiali

9

9

Si terranno domani, sabato 21, alle 11, i funerali di Lucio Pirozzini, morto a 73 anni. L’ultimo saluto verrà dato nella chiesa parrocchiale di Bannio Anzino.

 Lucio aveva dato lustro alla valle Anzasca, e non solo,  come sportivo. Una passione, quella del ciclismo, iniziata a soli 16 anni. La bici è stata la sua vita: prima su strada, poi con la mountain bike. 

Molti i titoli vinti: tre mondiali, sei titoli europei e diciotto italiani, sino ai Regionali di ciclocross. Una lunga fila di successi sino al posto d’onore nel campionato mondiale di mountain bike.

Lascia la figia Gloria, i fratelli Oscar, Lorena, Alvarez, Loris, Wildes, Nadia.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore