Addio a Lucio Pirozzini, uno sportivo vero

Si terranno domani, sabato 21, alle 11, i funerali di Lucio Pirozzini, morto a 73 anni. L’ultimo saluto verrà dato nella chiesa parrocchiale di Bannio Anzino.

Lucio aveva dato lustro alla valle Anzasca, e non solo, come sportivo. Una passione, quella del ciclismo, iniziata a soli 16 anni. La bici è stata la sua vita: prima su strada, poi con la mountain bike.

Molti i titoli vinti: tre mondiali, sei titoli europei e diciotto italiani, sino ai Regionali di ciclocross. Una lunga fila di successi sino al posto d’onore nel campionato mondiale di mountain bike.

Lascia la figia Gloria, i fratelli Oscar, Lorena, Alvarez, Loris, Wildes, Nadia.