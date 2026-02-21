A26, nuove chiusure notturne tra Arona e Gravellona Toce

Nuove modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Per consentire il transito di trasporti eccezionali, infatti, Autostrade per l’Italia prevede la chiusura del tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 del 22 febbraio alle 6.00 del 23 febbraio. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro allo svincolo di Gravellona/Verbania dopo aver percorso la SS33.

Contestualmente, è prevista la chiusura della stazione di Baveno in entrata verso Genova, dalle 22.00 del 22 febbraio alle 4.00 del giorno successivo, con possibilità di utilizzare gli svincoli liberi di Carpugnino (solo per veicoli leggeri), Meina o Arona. Negli stessi orari è programmata anche la chiusura dello svincolo di Baveno in uscita per chi proviene da Gravellona Toce; in alternativa è possibile utilizzare gli svincoli liberi di Verbania, Carpugino o Meina.