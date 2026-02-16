Ecco dove saranno attive le postazioni autovelox in Piemonte fino a domenica 22 febbraio

La Polizia di Stato comunica le tratte stradali sulle quali, giorno dopo giorno, saranno attivi i dispositivi di controllo della velocità. L’obiettivo è sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti, favorendo una guida più prudente e contribuendo alla prevenzione degli incidenti. Mantenere una velocità adeguata è fondamentale per la sicurezza di tutti. Di seguito, l’elenco delle postazioni previste per questa settimana.

16/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN); A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO); A32 Torino–Bardonecchia (TO); A33 Asti–Cuneo (CN); A4 Torino–Milano (NO); A21 ADS Crocetta (AL); A8 (NO).

Strade Statali: SS 166 Premosello Chiovenda (VB); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SS 34 (VB); SS 578 (BI).

Strade Provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

17/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN); A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO); A32 Torino–Bardonecchia (TO); A33 Asti–Cuneo (CN); A4 Torino–Milano (NO); A21 ADS Crocetta (AL); A8 (NO).

Strade Statali: SS 166 Premosello Chiovenda (VB); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SS 34 (VB).

Strade Provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

18/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN); A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO); A32 Torino–Bardonecchia (TO); A33 Asti–Cuneo (CN); A4 Torino–Milano (NO); A21 ADS Crocetta (AL); A21 Torino–Piacenza (AT); A8 (NO).

Strade Statali: SS 166 Premosello Chiovenda (VB); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SS 34 (VB).

Strade Provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

19/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN); A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO); A33 Asti–Cuneo (CN); A4 Torino–Milano (NO); A21 Torino–Piacenza (AT); A8 (NO).

Strade Statali: SS 166 Premosello Chiovenda (VB); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 32 Torino–Bardonecchia (TO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SS 34 (VB).

Strade Provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

20/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN); A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO); A33 Asti–Cuneo (CN); A4 Torino–Milano (NO); A21 Torino–Piacenza (AT); A8 (NO).

Strade Statali: SS 166 Premosello Chiovenda (VB); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 32 Torino–Bardonecchia (TO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SS 34 (VB).

Strade Provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

21/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN); A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO); A32 Torino–Bardonecchia (TO); A33 Asti–Cuneo (CN); A4 Torino–Milano (NO); A21 ADS Crocetta (AL); A8 (NO).

Strade Statali: SS 166 Premosello Chiovenda (VB); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SS 34 (VB); SS 578 (BI).

Strade Provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 142 del Biellese (NO); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

22/02/2026

Autostrade: A06 Torino–Savona (CN); A26 Genova Voltri–Gravellona Toce (NO); A32 Torino–Bardonecchia (TO); A33 Asti–Cuneo (CN); A4 Torino–Milano (NO); A8 (NO).

Strade Statali: SS 166 Premosello Chiovenda (VB); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SS 34 (VB); SS 578 (BI).

Strade Provinciali: SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO); SP 299 di Alagna (VC); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).