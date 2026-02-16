 / Viabilità e trasporti

Canton Ticino, ecco le postazioni dei radar per il controllo della velocità

Dalla Polizia cantonale le informazioni utili per chi guida

Canton Ticino, ecco le postazioni dei radar per il controllo della velocità

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda nell’ambito delle attività di prevenzione che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Viene quindi rinnovato l’appello ai conducenti affinché rispettino i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, e con l’obiettivo di prevenire sinistri, nel corso della settimana 8, dal 16 al 22 febbraio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona
Polizie comunali: Bellinzona, Giubiasco

Distretto di Blenio
Polizie comunali: Malvaglia

Distretto di Leventina
Polizie comunali: Ambrì, Faido

Distretto di Locarno
Polizie comunali: Brione s/Minusio, Lavertezzo Piano, Locarno, Minusio, Ponte Brolla, Vira Gambarogno

Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Bioggio, Roncaccio
Polizie comunali: Bedano, Canobbio, Cassarate, Castagnola, Molino Nuovo, Montagnola, Morcote, Paradiso, Rivera, Sorengo, Taverne

Distretto di Mendrisio
Polizie comunali: Arzo, Besazio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Seseglio

Controlli della velocità semi-stazionari
Gorduno, Gravesano, Porto Ronco, Riva San Vitale

Redazione

