È stato revocato lo sciopero del trasporto ferroviario che era stato annunciato per il fine settimana del 22 e 23 febbraio. Come annunciato dal gruppo Fs in una nota, infatti, le agitazioni proclamate da alcuni gruppi sindacali autonomi, tra cui Usb, per i prossimi giorni contro il rinnovo del contratto nazionale di categoria.

Tra sabato e domenica, dunque, la circolazione dei treni sarà regolare. Lo sciopero non è però del tutto stato cancellato: i sindacati lo hanno rimandato al 18 marzo.