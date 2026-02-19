Domodossola, la Lega incalza il sindaco: “Servono soluzioni su traffico e sosta”

“La gestione di viabilità e parcheggi da parte del sindaco Lucio Pizzi e della sua giunta è deficitaria, al punto che sono moltissimi i domesi, anche della sua stessa parte politica, che chiedono risposte concrete in merito ai tanti problemi esistenti ed irrisolti da tempo”. Così, in una nota, il segretario della sezione ossolana della Lega Stefano Cassani.

“Circolare in città - prosegue - è ormai diventato difficile, così come trovare uno stallo per auto e moto. Le nostre proposte, frutto dell’aver ascoltato i cittadini, sono state sin qui disattese dall’amministrazione comunale. L’ultima in ordine di tempo, che sarà discussa nel corso del consiglio comunale in programma venerdì 20 febbraio, è quella che abbiamo chiamato “Pass rosa” ed è relativa ad agevolare la sosta alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino ai 2 anni. Un’iniziativa che riteniamo essere di buon senso e che coinvolge le famiglie. Pertanto - conclude Cassani - auspichiamo che questa volta il sindaco voglia prenderla seriamente in considerazione. Domo e i domesi, che sinora hanno visto ben poco in materia di viabilità, parcheggi, sicurezza e non soltanto, si aspettano ora scelte precise e risolutive”.