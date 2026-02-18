 / Viabilità e trasporti

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, chiusi una notte svincoli Verbania e Gravellona

La modifica al traffico tra il 19 e il 20 febbraio

Chiusura notturna programmata sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Dalle 22.00 di giovedì 19 febbraio alle 6.00 di venerdì 20 saranno interdetti al traffico gli svincoli di Verbania e di Gravellona, sia in entrata sia in uscita. In alternativa, riferisce Autostrade per l'Italia in una nota, gli utenti potranno utilizzare lo svincolo di Baveno per garantire la prosecuzione del viaggio.

