A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, chiusi una notte svincoli Verbania e Gravellona

Chiusura notturna programmata sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Dalle 22.00 di giovedì 19 febbraio alle 6.00 di venerdì 20 saranno interdetti al traffico gli svincoli di Verbania e di Gravellona, sia in entrata sia in uscita. In alternativa, riferisce Autostrade per l'Italia in una nota, gli utenti potranno utilizzare lo svincolo di Baveno per garantire la prosecuzione del viaggio.